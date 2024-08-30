陸上のナイトゲームズ・イン福井は30日、福井県営陸上競技場で行われ、男子砲丸投げの奥村仁志（センコー）が19メートル09の日本新記録で優勝した。従来の記録は中村太地が2018年にマークした18メートル85だった。