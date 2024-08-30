北海道労働委員会は30日、函館バス（函館市）が私鉄総連北海道地方労働組合との団体交渉に正当な理由なく応じない不当労働行為を繰り返したと認め、会社に交渉に応じるよう命じた。労組が2022年2月に救済を申し立てていた。命令書によると、組合は21年9月〜23年1月、団交を計30回申し入れたが、会社は組合の下部組織「私鉄総連函館バス支部」の委員長が定年退職していたため「代表者が分からない」などと主張。交渉に応じなか