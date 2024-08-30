◇セ・リーグ阪神・才木―巨人・戸郷（甲子園）広島・大瀬良―ヤクルト・高橋（マツダスタジアム）◇パ・リーグ楽天・岸―オリックス・宮城（楽天モバイルパーク宮城）西武・今井―日本ハム・バーヘイゲン（ベルーナドーム）ロッテ・メルセデス―ソフトバンク・スチュワート（ZOZOマリンスタジアム）