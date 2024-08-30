台風10号の空の便への影響です。30日、全日空では九州や中国地方の空港のほか関西の空港に発着する便など合わせて346便が欠航しています。日本航空でも九州を発着する便を中心に合わせて287便が欠航しています。31日も全日空では33便、日本航空では22便の欠航を決めています。