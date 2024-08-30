2024年1〜6月の上半期に生まれた子どもの数（外国人を含む出生数）は、35万74人で、1969年以降、過去最少だった。厚生労働省が30日、人口動態統計の速報値を公表した。日本の2023年の出生数（速報値）は75万8631人。8年連続で減少前年同期比では2万978人（5.7%）減だった。23年は前年同期比で1万3890人（3.6%）減で、少子化に歯止めがかからない状況だ。上半期で出生数が40万人を割るのは3年連続となった。厚労省が6月に発表