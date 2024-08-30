法務省は、地域住民がボランティアで担っている保護司とともに罪を犯した人の社会復帰を支える専門職員、保護観察官の増員に乗り出す。大津市で保護司の男性が殺害された事件を受け、観察対象者に保護観察所の観察官が直接関わる態勢を強化する。【写真】保護司のルーツは?134人の増員を求めるほか、保護司の安全確保に関わる費用として、来年度当初予算の概算要求に、前年度の当初予算比約8億円増の約23億円を盛り込んだ。増