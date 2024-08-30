元HKT48の兒玉遥（27）が30日までに自身のインスタグラムを更新。フランスでのオフショットを公開した。兒玉は「フランスって陽が落ちるまでの時間が長くて15時くらいまで寝てても余裕で1日楽しめるから最高」とつづり、黒のノースリーブのワンピース姿で、街中にたたずむショットを披露。「キンキンに冷えた白ワイン飲みたい」と続けた。この投稿にフォロワーからは「街並みにはるっぴが巧く溶け込んどる」「フランスの街によく似