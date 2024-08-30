バーミンガム・シティの元日本代表MF三好康児(27)にブンデスリーガ行きの可能性だ。2019年夏のロイヤル・アントワープ移籍で欧州に活躍の場を移した三好。ベルギーでの4年シーズンを経て、昨季からチャンピオンシップ(イングランド2部相当)のバーミンガム入りした。その1年目のチャンピオンシップで43試合で6得点6アシストと奮闘したが、チームはEFLリーグ1(イングランド3部相当)に降格。EFLリーグ1開幕から全3試合に出場中だが、