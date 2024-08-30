◆ロッテ―ソフトバンク（30日、ZOZOマリン）ソフトバンクの井出竜也外野守備走塁兼作戦コーチが欠場した。開幕から三塁ベースコーチを務めていた井出コーチは体調不良のため27日のオリックス戦（みずほペイペイドーム）から欠場が続いている。ロッテ戦前、取材に応じた小久保裕紀監督は「（欠場は）長期的なものになると思う。（コーチ）補充は考えていない」と説明した。一塁ベースコーチを務めていた本多雄一内野守備走