デュッセルドルフに所属する日本代表MFの田中碧は、イングランド移籍に迫っていると言われる。報道によると、デュッセルドルフはイングランド２部のリーズと合意したと言われる。昨年からたびたび去就が取りざたされてきた田中の移籍が、ついに実現するかもしれない。これを受け、リーズ専門サイト『Leeds United News』は８月29日、「2022年ワールドカップで彼の名前を思い出すかもしれない」と報道。「三笘の１ミリ」と話