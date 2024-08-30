２８日、奈良県天川村にアマゴ釣りに出かけた７２歳の男性が行方不明となっていて警察などが捜索を行っています。現場は台風１０号の影響による大雨が降っていたということです。２９日午後８時４５分ごろ、「釣りに出かけた夫が帰らない」と妻から警察に届け出がありました。警察によりますと、大阪府高槻市に住む７２歳の男性は２８日午後１１時５５分ごろ、奈良県天川村にアマゴを釣りに行くといって車で自宅を出ましたが、帰る