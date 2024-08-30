お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（48）が30日までに、自身のインスタグラムを更新。所属事務所内で発見した"落書き"について伝えた。田中は「ワタナベの事務所にいったら、ホワイトボードに山田裕貴でーす。と書いてあった」とコメント。「確かに同じ事務所だけど、本物かなぁ」と、ホワイトボードの写真を公開した。この投稿に、同じワタナベエンターテイメントに所属する俳優の山田裕貴本人が反応。「事務所にまで