俳優の寺島進（60）が29日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。俳優の松田優作さん（1989年死去、享年40）との出会いを回顧した。寺島は1986年、松田さん監督の「ア・ホーマンス」で映画デビューを果たした。映画デビューは「22、3だったかな」と言い、それまでは殺陣やスタントを学び「アクション関係」の仕事をしていたという。その関係で小劇団の公演に出演したというが、ある日稽古場