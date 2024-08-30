立憲民主党の野田佳彦元首相は30日、国会内で、重鎮の小沢一郎衆院議員と会談し、9月の党代表選挙への立候補を表明したことを報告した。これに対し小沢氏は、来週、自らが率いるグループの会合を開いて対応を決めることを伝えた。泉健太代表の続投に反対を唱え、代表選で推せる候補者を模索してきた小沢氏は、これまでに野田氏と会談を重ね、お盆明けには方向性を決める方針で一致していた。小沢氏との会談に先立ち、野田氏は、立