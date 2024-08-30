台風第１０号は、９月１日にかけて西日本を東へ進む見込みです。引き続き、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、高潮に厳重に警戒してください。また、西日本と東日本では、３１日にかけて線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。 ■台風の今後の進路予想 台風第１０号は、３０日１５時には松山市の西約４０キロにあって、１時間に約１５キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気