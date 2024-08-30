斎藤元彦兵庫県知事への30日の百条委員会尋問が終了した。職員への向き合い方に反省を示す場面もあったが、「仕事は厳しくというのが私のスタイル」と説明。パワハラかどうかは百条委が判断することだとし、自ら認める発言はなかった。