ラグビーのリーグワンは30日、2024〜25年シーズン（12月21日開幕）の日程を発表し、1部は昨季王者のBL東京が12月22日の初戦で同4位の横浜と対戦する。21日は昨季2位の埼玉が3位の東京SGと顔を合わせる。1部のレギュラーシーズン（RS）は各チーム2試合増え、全18節。昨季から2増の6チームがトーナメント方式のプレーオフに進み、来年6月1日に決勝が行われる。RS1、2位はシードされ、準決勝から戦う。2部は8チーム、3部は新規参