■パリパラリンピック陸上男子5000m（T11・全盲）決勝（日本時間30日、スタッド・ド・フランス）東京パラ銀メダリストの唐澤剣也（30、SUBARU）が、アジア記録となる14分51秒48をマークし、2大会連続の銀メダルを獲得した。テザーと呼ばれる短い紐を選手とガイドランナーが手に持ち、2人で走る視覚障がいのレース。唐澤は序盤3番手につける。1000m通過時点で2位に上がる。そのまま2位をキープした唐澤は、残り2周でピッチを上げ