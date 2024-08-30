防衛省での省議で発言する木原防衛相＝30日午後防衛省は30日、2025年度予算概算要求を決定した。防衛力の抜本的強化を掲げた整備計画の3年目で、過去最大の8兆5389億円を計上。艦艇などの侵攻を捕捉するため、小型衛星網「衛星コンステレーション」を整備する。他国のミサイル基地などを破壊する反撃能力（敵基地攻撃能力）に活用する長射程ミサイルの配備も始める。政府は抑止力強化に向け、23〜27年度の5年間の防衛費総額を