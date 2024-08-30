台風第１０号は、３０日１５時には松山市の西約４０キロにあって、１時間に約１５キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルとなっています。台風第１０号は、９月１日にかけて西日本を東へ進む見込みです。新潟県では台風周辺や高気圧の縁を回る暖かく湿った空気の影響で激しい雨の降る所があり、９月１日から２日にかけて大雨となる