ＣＮＮのダナ・バッシュ記者のインタビューを受けるハリス氏（中央）とウォルズ（左）/Will Lanzoni/CNN（ＣＮＮ）米民主党の大統領候補に指名されたハリス副大統領は２９日、ＣＮＮの単独インタビューに臨んだ。インタビューのポイントを以下にまとめた。フラッキングめぐり方針転換：ハリス氏は２０１９年、フラッキング（水圧破砕法）への反対を表明した。フラッキングが大きな雇用を生んでいるペンシルベニア州では、この立場