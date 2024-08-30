女優桜井日奈子（27）が30日までにX（旧ツイッター）を更新。9月6日発売の初水着披露となるデビュー10周年記念写真集「鴇色」（ときいろ）の発売前重版を発表した。夕暮れの海辺でのワンピース水着写真をアップし「10周年記念写真集『鴇色』発売前に重版が決定しました」と報告。続けて「昔から応援してくださっている方の中には、水着は見たくなかったと思っている方もいて、露出をすることに対してネガティブな声も届いていまし