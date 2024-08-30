沖縄県警は30日、酒気帯び運転などをしたとして、巡査長ら3人を停職3〜6カ月の懲戒処分にしたと発表した。3人は尖閣諸島など離島の警備にあたる「国境離島警備隊」に所属し、今年4月に他都道府県警から出向していた。県警監察課によると、3人は7月15日午後9時〜16日午前2時、那覇市内の飲食店でビールやハイボールを飲み、乗用車内で休憩。16日午前7時半ごろ、20代巡査が運転し、30代巡査長と20代巡査が同乗した。その際、蛇行