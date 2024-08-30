秋季近畿地区高校野球大会大阪府予選の組み合わせが決まった。大阪府高校野球連盟は1、2回戦と3回戦の一部日程を発表したが、台風10号の接近のため、8月31日と9月1日に予定されていた試合は中止が決まった。新しい日程は9月4日に発表される予定。秋季近畿地区高校野球大会大阪府予選組み合わせ府高野連加盟校のグラウンドを使う4回戦までは会場や開始時間が公表されない。5回戦以降の日程は後日発表される。予選には164校144