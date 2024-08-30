女性が結婚のために地方に移住する「移住婚」を支援する方針について、自見地方創生担当大臣は見直すよう指示しました。自見地方創生担当大臣「政策の趣旨により即した事業となるように、移住支援の在り方について今後、しっかりと中身を検討し直すよう事務局に指示をしたところであります」政府は、2025年度の概算要求で東京一極集中を是正し、地方への移住を進めるため、女性が結婚のため移住する「移住婚」への支援金を盛り