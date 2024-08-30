クワバタオハラのくわばたりえ（48）が30日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。美男子だった夫の容姿が変貌したことを語った。黒柳徹子（91）から「大阪出身のくわばたさんが初めて東京に来たのはいつ？」と問われた。くわばたは「こっちに来るきっかけになったのが、大阪で彼氏がいたんですけど…いいですか、こんなオバサンの恋愛話で」と話すと黒柳は「いい、いいですよ」と笑顔で続きを促した。くわばた