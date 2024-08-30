損害保険大手4社の契約者情報が代理店を通じて他社に漏れていた問題で、漏洩（ろうえい）した情報が4社で計約250万件に上ることが30日、分かった。各社が金融庁に報告し、公表した。金融庁は内容を精査し、必要に応じて追加報告を求める方針だ。各社によると、損害保険ジャパンが約99万1千件、東京海上日動火災保険が約96万件、三井住友海上火災保険が約33万6千件、あいおいニッセイ同和損害保険が約21万7千件だった。契約者の