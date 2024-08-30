元モーニング娘。リーダーの藤本美貴（39）が30日、テレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（金曜午前0時45分）に出演。番組アシスタントの歌手でタレント鈴木愛理（30）から電話で恋愛相談を受けており、「定期検診しなければいけない」と話した。番組MC南海キャンディーズ山里亮太（47）から「ミキティに関しては、以前出演してくださった時に『愛理ちゃんは定期健診しないといけない』といけない」と話すと藤本は「必要です。