[モスクワ ３０日 ロイター] - 一部のロシア企業が中国の貿易パートナーとの間で決済の遅延とコスト上昇に直面しており、数百億元相当の取引が滞っていることが分かった。この問題を直接知る複数のロシア筋がロイターに明らかにした。ロシア企業・当局者はここ数カ月、対ロ取引を巡る欧米の二次制裁の恐れから中国の銀行がコンプライアンスを強化したことに伴う取引の遅れを指摘してきた。同筋によると、この問題は今月に入り