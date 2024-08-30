東かがわ市が設置している避難所の1つ「東かがわ市交流プラザ」 「高齢者等避難(警戒レベル3)」が発令されているのは、東かがわ市、観音寺市、三豊市、坂出市、さぬき市、土庄町、小豆島町、琴平町、綾川町、まんのう町、三木町、直島町、宇多津町です。＜30日午後5時30分現在＞