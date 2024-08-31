【男子ゴルフ・フジサンケイ・クラシック】第２日（３０日、山梨・富士桜ＣＣ、７４２４ヤード＝パー７０、賞金総額１億１０００万円、優勝２２００万円）第１ラウンドの残りを行い、第２ラウンドが始まったが、雨によるコースコンディション不良のためほとんど消化できず、連日のサスペンデッド。大会は５４ホールに短縮された。第１ラウンドは河本力が６３で単独首位。１打差の２位にショーン・ノリス（南アフリカ）がつけ