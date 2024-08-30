ドイツ機械工業連盟（ＶＤＭＡ） ７月の独エンジニアリング受注は前年比５％減（国内５％減、海外５％減） ５月－７月期の独エンジニアリング受注は前年比１４％減（国内２２％減、海外１０％減） ７月の独エンジニアリング受注は減少幅が縮小も、トレンドの反転はみられず