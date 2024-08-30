岸田総理は、アメリカのトランプ政権時代に駐日大使を務めたハガティ上院議員と面会しました。ハガティ氏は、自民党の総裁選やアメリカの大統領選挙の結果にかかわらず、「日米の絆は変わらない」と強調しました。岸田総理「グローバルパートナーとして日米同盟の重要性は不変であり、引き続きインド太平洋また国際社会の平和と安定、そして繁栄のために、皆さんとともに、協力をしていきたいと思っています」ハガティ前駐日大使「