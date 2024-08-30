パリ・パラリンピックは大会第３日の３０日、男子５０００メートル（視覚障害Ｔ１１）決勝が行われ、唐沢剣也（３０）（ＳＵＢＡＲＵ）が１４分５１秒４８で銀メダルを獲得した。この日、競技がスタートした陸上の日本勢では今大会第１号のメダル。唐沢はパラリンピック初出場だった２０２１年東京大会でも銀を獲得しており、この種目で２大会連続の表彰台となった。東京大会銅メダルの和田伸也（４７）（長瀬産業）も１５分１６