国土交通省国土交通省が30日公表した四半期ごとの地価動向報告（7月1日時点）によると、三大都市圏と地方都市の全80地点が上昇した。前回調査（4月1日時点）で2007年の調査開始以降、初の全地点上昇を記録していたが、2回続いた。店舗やオフィス、マンションの需要が引き続き堅調。22地点ある住宅地に限ると、9回連続で全地点が上昇した。上昇率はいずれも「0％超3％未満」だった。商業地は58地点。上昇率が「3％以上6％未満