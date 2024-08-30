安全に運転する方法などを専用アプリで助言するサービスのイメージ画像（KINTO提供）トヨタ自動車系で車のサブスクリプション（定額利用）事業を手がけるKINTO（キント）は30日、安全に運転する方法などを専用アプリで助言するサービスを2024年度中にバージョンアップし、高度な運転指導技能を持つドライバーのデータとの比較を可能にすると発表した。サービス名は「コネクティッドドライブトレーナー」。従来は、安全で燃費の