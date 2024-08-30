宮内庁は30日、寛仁親王妃信子さまがお住まいの宮内庁分庁舎（東京都千代田区）を12億9800万円で改修する計画を明らかにした。2025年度から2年かけて、老朽化した設備の更新、利便性の向上やバリアフリー化を進める。1年目の改修経費として25年度予算の概算要求に5億1900万円を計上した。＜図解＞皇室の構成はどうなっている？信子さまは09年10月、気管支ぜんそくの治療で入院していた慶応大病院から退院して以降、療養のため