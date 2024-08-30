大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」を使用した年賀はがき（日本郵便提供）日本郵便は30日、2025年用のお年玉付き年賀はがきの当初発行枚数を前年比25.7％減の約10億7千万枚にすると発表した。14年連続の減少で、記録が残る04年用以降で最も少ない。10月からの郵便料金値上げにより1枚85円となり、昨年の63円から22円の値上げとなる。同社によると、今回の発行枚数の大幅減少は郵便料金の値上げによる需要減を見