30日午前5時55分ごろ、沖縄本島の南東約400キロの海域で、沖縄県近海鮪漁業協同組合（那覇市）に所属する漁船「第8光栄丸」（19・87トン）から第11管区海上保安本部（同市）に遭難信号が出された。11管によると、漁船は火災が発生し、午後1時50分ごろに沈没。日本人2人とインドネシア人6人の計8人が乗船しており、うち7人は救命ボートのようなものに乗っていたところを液化天然ガス（LNG）タンカーに救助された。命に別条はない