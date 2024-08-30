台風10号は、東海地方に9月2日ごろにかけて接近する可能性がありますが、これまでに降った大雨で各地で被害が出ています。三重県津市では、台風の接近に備えて住民が準備をすすめています。三重県の桑名北高校では29日午後4時ごろ、運動場横の法面が崩れ、道路をふさぎました。けが人はおらず、正門には別のルートで登校できますが、学校は9月2日の始業式を延期することを決めました。 東海地方は、台風10号