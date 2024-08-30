高速道路で通行止めの区間が出ています。日本道路交通情報センターによりますと、中央道では30日午後4時すぎに通行止めの区間が広がり、現在、下りの国立府中ICから相模湖ICの間、上りの上野原ICから国立府中ICの間で通行止めとなっているということです。また、東名高速では、厚木ICから御殿場ICの間の上下線などで通行止めになっています。最新の情報を確認するよう呼びかけています。