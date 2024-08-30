お笑いコンビ、ますだおかだの増田英彦（54）が30日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）に台風10号の影響でリモート出演。大阪から東海道新幹線を使わないで帰京する迂回（うかい）ルートを明かした。増田は映し出された画面の中から「昨日（29日）大阪から東京に戻ってきたんですけど、夕方の6時ごろに新大阪の駅に行ったときには新幹線が止まってんですよね」と切り出した。続けて「で、僕はすぐに特急