■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄市場 [ 割安/割高 ] (5711) 三菱マテリアル 東証プライム [ 割高 ] (4503) アステラス製薬 東証プライム [ 割安 ] (9166) ＧＥＮＤＡ 東証グロース [ 分析中 ] (4579) ラクオリア創薬 東証グロース [ 割安 ] (8007) 高島 東証プライム [ 割高 ] ■ 売り予想数上昇（最