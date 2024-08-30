[8.30 J3第26節](たけびし)※19:00開始主審:友政利貴<出場メンバー>[FC大阪]先発GK 29 姜成國DF 2 美馬和也DF 3 齊藤隆成DF 6 舘野俊祐DF 23 秋山拓也MF 10 久保吏久斗MF 16 下澤悠太MF 25 武井成豪MF 38 夏川大和FW 19 増田隼司FW 34 古川大悟控えGK 31 山田晃士DF 47 水口湧斗DF 82 趙榮光MF 11 利根瑠偉FW 9 島田拓海FW 27 澤崎凌大FW 42 エヴェルトン・カネラ監督大嶽直人[ツエーゲン金沢]先発GK 31 上田樹DF 3 畑尾大翔