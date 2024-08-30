第60回新潟記念（1日／GIII、新潟芝2000m）にはシリーズチャンピオンを狙う七夕賞覇者のレッドラディエンス、同2着キングズパレス、桜花賞、オークスともに3着のライトバックなどが出走予定。本記事では、出走各馬の追い切りを診断し「S」「A」「B」の3段階で評価した有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「シンリョクカ」を取り上げる。 ■シンリョクカ 【中間調整】阪神JFで2着、オークスで5着など早い段階