パリ五輪バドミントン女子ダブルスで銅メダルを獲得した「シダマツ」こと志田千陽・松山奈未組が29日、韓国オープンの2回戦に臨んだが、試合途中で棄権した。一夜明けた30日、志田が自身のインスタグラムのストリーズに投稿。「試合ができるコンディションではなかった」と明かした。 ■韓国オープン2回戦に登場も…… 韓国オープンに参戦していた「シダマツ」。29日の2回戦で台湾ペアと対戦したが、第1