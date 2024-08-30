ついに百条委員会に出席した、兵庫県・斎藤元彦知事。数々のパワハラ疑惑があり、それにより職員が2名死去したとも報じられている。この事態に、大阪府知事の吉村洋文氏は、辞職要求は「当然ありうる」とまで発言する事態に……。しかし、その大阪府でも《パワハラじゃないの？》という声が上がる “騒動” が起きている。府職員労働組合などによる「大阪府職労/労働組合に入ろう」のXでは、7月以後のほぼ毎日、冷房が停止した