第60回新潟記念（1日／GIII、新潟芝2000m）にはシリーズチャンピオンを狙う七夕賞覇者のレッドラディエンス、同2着キングズパレス、桜花賞、オークスともに3着のライトバックなどが出走予定。本記事では、出走各馬の追い切りを診断し「S」「A」「B」の3段階で評価した有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「ライトバック」を取り上げる。 ■ライトバック 【中間調整】2月のリステッド・エルフィンSをクビ差で勝利し