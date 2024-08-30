女優の石田ゆり子（54）が30日、ニッポン放送「うどうのらじお」（金曜後3・30）に出演。過去に共演した際、「ぜひ仲良くなりたい」と思った女性アナウンサーについて語った。今年6月に日本車いすラグビー連盟の理事に就任し、同番組のパーソナリティーを務める有働由美子アナはパリを訪れているため、この日の対談は事前に収録したものを放送。石田は有働アナとプライベートでも親交がある。初対面は有働アナが当時キャスタ