大雨の影響で３０日始発から運転を見合わ、終日運休となったＪＲ東海道線の小田原―熱海駅間は３１日も始発から運転を見合わせることになった。小田急小田原線も３０日は大雨の影響で、始発から伊勢原―小田原駅間で運転を見合わた。午前８時４６分に線路脇の盛土の流出が確認されたことから伊勢原―新松田駅間で先に終日運転が決定。天候が思うように回復せず新松田―小田原駅間についても午後６時３０分頃、終日の運休が決ま